ರೋಣ: ಜಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ವಿಧಾನಸಭೆ ರಚನೆಯಾದಗಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಹೊಸಮನಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಧಾರಿಸಿಯಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಅಭಿಷೇಕ ನವಲಗುಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ
PoliticsGadag

