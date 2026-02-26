ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆ | ಗದ್ದುಗೆ ಗುದ್ದಾಟ: ‘ಕೈ’ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಶ್ಚಿತ

ಚುನಾವಣೆಯ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು: ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:25 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:25 IST
ಮಾರ್ಚ್‌ 3ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವರು. ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ
–ಚಂದ್ರು ತಡಸದ, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ
CongressBJPPoliticsGadag

