ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ಬೆಟಗೇರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7ರ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 0.2 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಗೌರವ ಘಟಕ (ಶೌಚಾಲಯ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಳವತ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಳವತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನೆಗಳೂರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಹಡಗಲಿ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗ್ಯಾನೋಬ ಪತಂಗಿ, ಈರಣ್ಣಾ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದು ಪಿಂಡಕೂರ, ಮೈಲಾರಿ ತುರಕಾಣಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಇದ್ದರು.</p>