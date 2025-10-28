ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಲಿ: ಡಾ. ಕಲ್ಲೇಶ ಮೂರಶಿಳ್ಳಿನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ
ಡಾ. ಕಲ್ಲೇಶ ಮೂರಶಿಳ್ಳಿನ ಸಾಹಿತಿ
Gadagprogram

