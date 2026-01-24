ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ

ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ. ಕುಂಬಾರ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:31 IST
ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
gadaga

