ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ರೋಣ | ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅವ್ಯಾಹತ: ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು–ಆರೋಪ

ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:48 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:48 IST
ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೋಟ್
ಮರಳು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಕುರಿತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮುತ್ತು ಪಾಟೀಲ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
