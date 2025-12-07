ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡರಗಿ|ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಗಿಡಗಳು:ಜಮೀನಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಹರಿಯುವುದೇ ನೀರು?

ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಗಿಡಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಲುವೆಗಳು
ಈವರೆಗೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
GadagWater Cannon

