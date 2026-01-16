ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧರ ಬಾವಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಶೋಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 3:25 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 3:25 IST
ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು
ಶರಣು ಗೋಗೇರಿ
Gadag
