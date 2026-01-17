ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಲಕ್ಕುಂಡಿ | ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗೆತ: ಮಹತ್ವದ್ದು ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ

30 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕೆ– ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರ ಬಾವಿ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
–ಶೈಜೇಶ್ವರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
