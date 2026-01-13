ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
gadaga
ಗದಗ | ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಧಿ,100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದ್ದು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 23:44 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 23:44 IST
ನಿಧಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದವರ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಸಿ.ಎನ್‌.ಶ್ರೀಧರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
GadagGold

