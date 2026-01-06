ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ರೈತರಿಗೆ ಖುಷಿ

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:15 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:15 IST
ಈ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಮೆನಸಿಕಾಯಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇರೀತಿ ಮೆನಸಿಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ
ಪರಶುರಾಮ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ರೈತ
