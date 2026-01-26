ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ನರೇಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ

ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ; ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:20 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:20 IST
ನರೇಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕದ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಂದೆ ದನ ಕಟ್ಟಿರುವುದು
ನರೇಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡ
