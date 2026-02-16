ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗದಗ | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಿವ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ

ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ; ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಜನರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:35 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:35 IST
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವರು
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವನ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪುಟಾಣಿ
