ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮೂಲಭೂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಪ್ಪೊಳಗೆ ಸೇರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು: ದಿನೇಶ್‌ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:37 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲೂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ: ಮುನೀರ್‌
ಹಿಂದೂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುನೀರ್‌ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹೇಳಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಆಚೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
MuslimCommunalismDinesh Amin Mattu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT