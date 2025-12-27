ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಲತಿ ತಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಥ್ರೋಬಾಲ್‌ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಲತಿ ಇನಾಮತಿ
ಥ್ರೋಬಾಲ್‌ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಲತಿ ಇನಾಮತಿ
ಮುಂದೆ ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ
ಮಾಲತಿ ಇನಾಮತಿ ಪ್ಯಾರಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಥ್ರೋಬಾಲ್‌ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ
Gadagsports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT