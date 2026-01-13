ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು: ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 18:04 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 18:04 IST
ರಿತ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಅವರಾಗಿ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ‌ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಕಸ್ತೂರವ್ವಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
GadagHK Patil

