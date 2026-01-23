ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ; ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ರವಾನೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಭೀತಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದಾದ ಇಲಾಖೆಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:38 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:38 IST
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ಗೌರಿ ಅವರು ಹಂದಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು
Gadag

