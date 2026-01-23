ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ರೋಣ: ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಆಸರೆ

ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ: ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ರೈತ
ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:36 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕೃಷಿ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುವಜನತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ರಮೇಶ ಕುರಿ, ಕೃಷಿಕ
ರಮೇಶ ಕುರಿ ಅವರ ತೋಟದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
ರಮೇಶ ಕುರಿ ಅವರ ತೋಟದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
GadagFarmer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT