ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಳಸಾಪುರಶೆಟ್ರು ನಿಧನ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ನಗರದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸದಸ್ಯ, ಜಗದ್ಗುರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವಿ.ಎನ್.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಕಳಸಾಪುರಶೆಟ್ರ (73) ಗುರುವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಗದುಗಿನ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಳಸಾಪುರ ಶೆಟ್ಟರೆಂದರೆ ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇವರು ಗದುಗಿನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಳಸಾಪೂರ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆ-ಪ್ರಸಾದ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮಠದ ತೇರು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮನೆತನದವರು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆ-ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ಅಳವಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. </p>.<p>ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. </p>