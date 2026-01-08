ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ: ರೊಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ: ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:41 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:41 IST
ಲಿಂ.ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿರೋಳದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಲಿಂ.ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿರೋಳ, ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
Gadag

