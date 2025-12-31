ರೋಣ | ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ

<p><strong>ರೋಣ</strong>: ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ದಿ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ 16ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಗೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಾಸಾಬ್ ಸೋಟಕನಾಳ,ರಜಬ್ ಅಲಿ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಪರಡ್ಡಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ, ರಾಮನಗೌಡ ಅರಹುಣಸಿ, ಬುಡ್ನೆಸಾಬ್ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಪ್ರಭಯ್ಯ ಶಿವಪೂಜಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಸೂಟಿ, ಸುಲೇಮಾನ್ ನದಾಫ, ವೀರಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ, ದಾವಲಸಾಬ್ ತರಫದಾರ, ನಾಗರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಅಲ್ತಾಫಾ ನದಾಫ, ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>