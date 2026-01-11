ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
gadaga
ಗದಗ| ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅವಶ್ಯ: ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್‌ ಗುಬ್ಬಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 3:15 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 3:15 IST
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಜಯ್‌ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಚಿರತೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ವಸಂತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿಸಿಎಫ್‌ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ
ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಏಕೈಕಿ ಮಾಂಸಹಾರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಚಿರತೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವ- ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ನಾಯಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ
gadaga

