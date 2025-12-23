ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್‍ಕುಮಾರ್
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:26 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:26 IST
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಣಿಪುರದ ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮಲ್ಲಕಂಬ ಯುವತಿಯರು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕಸರತ್ತು 
Hasana

