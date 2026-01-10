ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ‘ಆತಂಕ’

<p><strong>ಹೆತ್ತೂರು:</strong> ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಹೆತ್ತೂರು, ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಮೋಡ ಕವಿಯುವಿಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಬಿಸಿಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕವಿದ ಮೋಡಗಳು ಮುಂಗಾರಿನಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಗುರುವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ದು ಆಗಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಫಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವೆಡೆ ರೊಬಸ್ಟ ಕಾಫಿ ಇನ್ನೂ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಬಾರದೇ ಈ ರೀತಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಹಣ್ಣಾಗುವುದೂ ತಡವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲಾರದೇ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆ ಇರಲಿ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವೂ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ನಷ್ಟ ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p>ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗಾಳಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿ ಸಮೀಪ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲು ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿ ಉದುರಲಿದ್ದು, ಕೊಳೆಯಲಿದೆ. ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣು ಬಿರಿದು ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ. ಆಗ ಬಿದ್ದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ದು ಒಣಗು ಹಾಕಿರುವುದು ಸಹ ಮಳೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಒಣಗುವುದೂ ನಿಧಾನವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಹನಿ ಬೀಳುವುದೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತಂಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗದು, ಕವಿದ ಮೋಡಗಳು ತಿಳಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿತ್ಯ ಮೋಡದ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕ ಮಾತ್ರ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>