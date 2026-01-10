ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ‘ಆತಂಕ’

ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು, ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಬಾಕಿ: ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ
ಆರ್.ಜಗದೀಶ್ ಹೊರಟ್ಟಿ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:37 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:37 IST
ಹೆತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು
