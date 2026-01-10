ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೂಲ ಟ್ರೋಫಿಯು ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು </p>.<p>ಜೂನ್ 11ರಂದು ಅಮೆರಿಕ– ಕೆನಡಾ–ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಈ ಟ್ರೋಫಿಯು ಭಾರತದ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಆವರು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಈ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರವಾಸ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾದ 30 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು. 150 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 75 ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಡಲಾಗುವುದು. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯು 6.176 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>