ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ

ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಚರ್ಚ್‌ ಎದುರು ಗೋದಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು.
ಹಾಸನದ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.
