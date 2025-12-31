ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಚ್.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಭಿಲಾಷ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಚ್.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಿ.ಕೆ.ವಸಂತಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹರ್ಷ, ಭಾನುಮತಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ದನಂಜಯ, ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರು, ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುವರ್ಣಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>