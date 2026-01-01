ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಹಳೇಬೀಡು: ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ!

ಜೈನ ಬಸದಿ, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 4:58 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 4:58 IST
ಹಳೇಬೀಡಿನ ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿಯ ಜೈನ ಬಸದಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ಹಳೇಬೀಡಿನ ನಗರೇಶ್ವರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ  
ಎಚ್.ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಮಹೇಶ್  
Hassan

