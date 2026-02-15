ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ: ಕುಂಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
ಕುಂಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಲಿಂಗ.
ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ 
ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಎಚ್.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ದೇವಾಲಯ ಪಾಳು ಬೀಳದಂತೆ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಮಾದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅರ್ಚಕ
