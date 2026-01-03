ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಹಾಸನ: ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ; ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ್ಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:30 IST
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು 
Hassan

