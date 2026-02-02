ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾಸನ | ವಿಭಜಿಸುವ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಚ್.ಎಲ್. ಮಲ್ಲೇಶಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:37 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:37 IST
ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಪೌರಾಣಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಎಚ್.ಪಿ. ಮೋಹನ್ ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಭಾಪತಿ
Hassanamba temple

