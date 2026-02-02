ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistricthasana
ಹಾಸನದ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ: 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:50 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:50 IST
ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಕಮಾನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಸಂಸದ
Hassanflyover

