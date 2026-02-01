ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೊಂದು ತಾರಸಿ ತೋಟ: ಕಾಫಿ, ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ, ಸಪೋಟ... ಏನುಂಟು ಏನಿಲ್ಲ?

ಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್
ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:45 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:45 IST
ತಾರಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್
ತಾರಸಿ ತೋಟದಲ್ಲೊಂದು ನಡಿಗೆ ಪಥ 
ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಮಿಳಿತ ಇದೆ. ತೋಟದೊಳಗೆ ನಡೆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ತೂಗುಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಟದೊಳಗೆ ತಾಪಮಾನವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ
ವೆಂಕಟ್‌ ಮಾಲೀಕರು
bengalurugardenprajavani special

