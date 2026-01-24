ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
‘ಪತ್ರಿಕೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ’

ಕೋಟೆ ಮನೆ ಕಲೋತ್ಸವ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ‘ಮಾತಾ’ ಬಿ. ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
