ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1,069, ಈ ಬಾರಿ 135 ಅರ್ಜಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜನಸ್ಪಂದನ: ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾಕುಮಾರಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Hasana

