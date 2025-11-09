ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು: ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಂದಿಧ್ವಜ ಕುಣಿತ

ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಆಚರಣೆ
ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯ ನಂದಿಧ್ವಜ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆ ನಡೆದು ಬಂದಿರಬಹುದು
ಸಂಗಮ್ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ, ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂದಿಧ್ವಜ ಕುಣಿತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಎಚ್.ಆರ್. ಕಲ್ಲೇಶ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಹಳೇಬೀಡಿನ ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಕುಣಿತ 
festivalHasana

