ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ

ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:14 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Hasana
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT