ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ: ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೂರಾರು ಎತ್ತುಗಳು

ಹಿ.ಕೃ.ಚಂದ್ರು
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
ಉಳುಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಕುವ ಎತ್ತುಗಳು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರಾಸುಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ
ಅಮಾಸೇಗೌಡ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
FarmersHasana

