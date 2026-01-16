ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಐಕ್ಯಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 2:51 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 2:51 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. 
Haveri

