ಬ್ಯಾಡಗಿ| ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು; ಸಂಚಾರ ಸಂಕಟ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಹಿಡಿಶಾಪ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 
ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೂ ಬೇಗನೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ
ರಾಮಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಿವಾಸಿ
