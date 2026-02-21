ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬ್ಯಾಡಗಿ; ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ
ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:52 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:52 IST
ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಡವರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶುಲ್ಕ ದುಬಾರಿಯೇ ಪುರಾವೆ
ಹಜರತ್‌ಅಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಿವಾಸಿ
Haveri

