ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ಯಾಡಗಿ | 'ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ '

ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪುರಾಣಿಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Haveri

