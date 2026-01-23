ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ ಪುಂಗನೂರು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೈತರ ಆಸಕ್ತಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕರುಗಳ ಜನನ | ವಾಸ್ತುದೋಷಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:31 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:31 IST
ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯೇ ರೈತರು ವೀರ್ಯ ಪಡೆದು ಕರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಶಿವಯೋಗಿ ಎಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
Dairy Farming

