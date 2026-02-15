ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
haveri
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಸಿ.ಎಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:02 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:02 IST
ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಜನರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ
ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಶಾಸಕ
ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಮಹದಾಯಿ ಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಾಗಿದೆ
ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
SiddaramaiahHaveri

