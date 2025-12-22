ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಗೆ 43 ಲೀ.ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ

ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು– ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:01 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:01 IST
