ಅಫಜಲಪುರ: ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು

ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆಗಳಿ ನೀರು ಹರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವ
ಶಿವಾನಂದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 8:21 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 8:21 IST
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
