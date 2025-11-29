ಜೇವರ್ಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಜೇವರ್ಗಿ:</strong> ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ‘ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರೂ ಹಾನಿಯಾದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬದುಕು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಬದಲು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಳಾದ ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಬಾರುಕೋಲಿನ ಛಾಟಿ ಏಟು ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ರೈತರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೀವಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೈತಪರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ಮುತ್ತಕೋಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀರಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರ, ಹಳ್ಳೆಪ್ಪಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಹೂಗಾರ, ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ಹಣಮಂತ ಶಹಾಬಾದಕರ್, ಖಯೂಮ್ ಜಮಾದಾರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಸರಕಾರ, ಸುರೇಶ ಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ, ಈರಣ್ಣ ಯಾದವ, ಪೀರಣ್ಣ ಗುತ್ತಾ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಕಡ್ಲಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಯಲಗೋಡ, ಅನೀಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಗೌನಳ್ಳಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಸಂಕಾಲಿ, ವಿಶ್ವರಾದ್ಯ ಬಡಿಗೇರ, ಈಶ್ವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಆಲೂರ, ಸಿದ್ದು ಸಾಹು ಗೋಗಿ, ರಾಜು ಗುತ್ತೇದಾರ, ದೇವಣಗೌಡ ಹಂದನೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ರೈತರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>