ಬ್ರೇಲ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ; ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳಕಿಂಡಿ

ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲೇಖನ, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿಗೆ (ಅಂಧಲಿಪಿ) ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ 'ಬ್ರೇಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ'ವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಜಗದ ಬೆಳಕಿಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರೂ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಲೇಖನವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಓದಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಮುದ್ರಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಲೆಕ್ಸ್ ಏರ್ ಸಾಧನದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎಂ.ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನ ಖರೀದಿಸಿ ಬ್ರೇಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ₹ 9 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್' ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

'ಲೆಕ್ಸ್ ಏರ್ ಸಾಧನವು ಒಂದಿಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ರೇಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪುಟದಿಂದ ಯಾವ ಪುಟದವರೆಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ.

ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಊರುಗೋಲು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದಂತೆ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನ