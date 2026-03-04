ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ...

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಗರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜನರು ಬುಧವಾರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.</p><p>ನಗರದ ಹತ್ತಾರುಕಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಮನ ದಹನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿಣ್ಣರು ಪಿಚಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿಸಿ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ಬಳಿಕ ಯುವಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣ್ಣದಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಹೊತ್ತು ಏರಿದಂತೆಲ್ಲ ಓಣಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತರಹೇವಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದವು.</p><p>ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಣ ಬಣ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಬಳಿದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಬಳಿಕ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಎರಚಾಡಿ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p><p>ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಾಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಟಂಟಂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಡ್ರಮ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಟೆ, ಡೋಲು, ತಾಷಾ ಬಾರಿಸುತ್ತ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.</p><p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ, ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೀನಾಟದ ಸಡಗರಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಹಲವೆಡೆ ಯುವತಿಯರು, ಯುವಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಯುವಜನರು, ಚಿಣ್ಣರು, ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣವಾಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>