ಚಿಂಚೋಳಿ: ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ರೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಸುದರ್ಶನರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಈದಲಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪೆನಿಯ ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ, ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ(ಎವಿಪಿ) ಪುನ್ನೂರಿ ಶೇಖರಬಾಬು ಅವರು ಕಸ ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>2 ಜೆಸಿಬಿ, 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, 40 ಕಾರ್ಮಿಕರು, 20 ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಅಗಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ, ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಇಡೀದಿನ ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಳಿದುಳಿದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.<br> ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆ.20ರಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ್ಲೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. <br>ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮವು ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂರು ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕಲ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಹಣಮಂತ ಬೋಯಿನ್, ಇಲ್ಯಾಸ್ ಹುಸೇನಿ, ಫಾರುಖ್, ಕಂಪೆನಿಯ ಸಂದೀಪರೆಡ್ಡಿ, ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುನೀಲಕುಮಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸುಂಧೀಂದ್ರ ಮಿರ್ಜಿಕರ್, ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ, ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ, ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಿಖಿಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ ಸಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಜಗನ್ನಾಥ ಈದಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ</span></div>