ಚಿಂಚೋಳಿ: ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ ಸಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ಈದಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ
KalaburagiCleaning

